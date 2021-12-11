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Zasport показал форму российских олимпийцев на зимних Играх в Пекине

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:00

Бренд Zasport презентовал коллекцию одежды Beijing 2022. В ней российские спортсмены будут выступать на зимних Олимпийских играх в Пекине, передает «Интерфакс».

В «ВТБ-Арене» показали не только спортивную, но и тренировочную, парадную и повседневную форму атлетов. Изображать на одежде официальную символику России запрещено, поэтому дизайнеры хотели «отразить уникальность нашей страны» без нее.

На парадной форме и на тренировочных футболках размещена карта-коллаж из разных географических объектов страны. На внешней стороне куртки-пуховика изображена географическая карта, а с внутренней стороны написаны подсказки, что там нарисовано — очертания озера Байкал, Сочи, Сахалина, Камчатки, озера Ладоги, Новосибирских островов и Земли Франца-Иосифа.

Основные цвета коллекции — темно-синий, красный и цвет цин (голубовато-зеленый) — в Китае символизируют энергию и жизненную силу. Также отсылки к китайской культуре есть на футболках c драконами и мифологическими существами и на остальной форме спортсменов — пиктограммы зимних видов спорта стилизовали под иероглифы.

На зимней Олимпиаде в Пекине российские спортсмены будут выступать под знаменем Олимпийского комитета России. Из‑за допинг-скандалов им запрещено до декабря 2022 года использовать на Играх государственную символику страны.

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