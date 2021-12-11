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Фанат разгадал шифр на новом постере «Бэтмена» Мэтта Ривза

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:30

Фанат выложил в твиттере снимки нового постера «Бэтмена» в местном кинотеатре. Другие пользователи заметили, что на нем есть зашифрованное послание, напоминающее стиль Загадочника, и решили узнать, что там написано.

Первым шифр разгадал сам автор фотографии. По его версии, там написано на английском и испанском языках «You are el rata alada», что переводится как «Ты крылатая крыса». Вероятно, это насмешка Загадочника над Бэтменом.

Позже фанаты нашли сайт rataalada.com, созданный Warner Bros. и DC. На нем ничего нет, кроме черного экрана с шумами и зеленых символов <?>, мигающих в левом углу.

Премьера «Бэтмена» Мэтта Ривза, одного из самых ожидаемых блокбастеров 2022 года запланирована на 3 марта. Посмотреть его трейлер можно тут.

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