Кадыров призвал проверить на экстремизм предложение Сокурова «отпустить» Кавказ из состава России

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на предложение Александра Сокурова «отпустить» регионы из состава России, в том числе Северный Кавказ. Он посчитал нужным дать словам режиссера «правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера» и назвал его «продажной мордой».

«Многое мы видим с экранов телевизоров, но чтобы вот так откровенно и открыто отрабатывали американскую идею развала России, проверенную на развале СССР, такое я вижу впервые», — заявил Кадыров. По его мнению, это выглядело «убого, непрофессионально и даже мерзко».

В ответ на высказывание Сокурова о том, что в стране «появился падишах», Кадыров сказал, что по местной конституции он — глава республики, и именно он предложил запретить главам субъектов называться президентами.

Кадыров сравнил режиссера с «базарной теткой» из‑за того, что тот перебивал Владимира Путина, и прозвал его «нигилистом» с «американским листочком».

«Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации!», — заключил Кадыров.

10 декабря между Александром Сокуровым и Владимиром Путиным состоялась беседа на онлайн-заседании СПЧ. Режиссер заявил о множестве проблем в стране и необходимости изменить ситуацию. В частности, он предложил «отпустить всех», кто больше не хочет жить в составе России. Президент вступил с ним в полемику об устройстве государства и судьбе России.