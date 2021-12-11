HBO опубликовал трейлер сериала «Chillin Island» с Young Thug, Lil Yachty и Coi Leray

Ролик предваряет документальный проект, в котором популярные артисты путешествуют по отдаленным и живописным уголкам мира, сталкиваясь с дикой природой и самими собой.

Телеканал HBO опубликовал трейлер сериала «Chillin Island» («Отдыхающий остров»), в котором снялись рэперы Young Thug, Lil Yachty, Gunna, Coi Leray, Lil Tecca, Killer Mike, Ski Mask the Slump God, а также фронтмен Vampire Weekend Эзра Кениг.

Среди участников сериала, по информации Deadline, будет также Rosalia, которая не появилась в ролике. Также в шоу можно будет увидеть авторов веб-сериала, на котором основан телепроект: диджей Ашок Кондаболу, рэперы Lakutis и Despot.

«Это блестящее сочетание необычных наблюдений и странный забавных открытий вокруг трех нетрадиционных ведущих, некоторых хорошо известных рэперов и экзотических мест», — рассказала исполнительный вице-президент HBO по программированию Нина Розенштейн.

Премьера «Chillin Island» состоится на HBO 17 декабря. В первом сезоне проекта запланированы шесть серий. Их продюсированием занимались Джош Сафди, Себастьян Беар-Макклард, Дрейк и Адель Нур.