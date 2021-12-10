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Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе за 471 тыс. долларов

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:30

Первое издание романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе в США за 471 тыс. долларов. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Лот стал самой дорогой в мире художественной книгой, написанной в XX веке. Проданная книга была выпущена в 1997 году, у нее твердый переплет с цветной иллюстрацией на обложке, которая выглядит, как отметили в аукционном доме, «волшебной, невероятно яркой, почти нетронутой».

Издание вышло в США, поэтому на обложке указано название «Гарри Поттер и волшебный камень» — именно под этим именем дебютный роман Роулинг вышел в Соединенных Штатах. Всего в мире существует лишь 500 таких книг.

Книга ранее принадлежала американскому коллекционеру, чье имя не разглашается. Владелец намеревался продать ее примерно за 70 тыс. долларов, однако итоговая цена превзошла ожидания более чем в шесть раз.

Ранее на аукционах уже выставляли первые издания из серии «Гарри Поттер», но они не стоили больше 138 тыс. долларов.

«Это не только самая дорогая книга о Гарри Поттере, когда‑либо проданная, это самое дорогое коммерчески опубликованное художественное произведение XX века», — подчеркнул исполнительный вице-президент Heritage Auctions Джо Маддалена.

«Гарри Поттер и философский камень» — первая книга из серии о приключениях волшебника Гарри Поттера, которую написала британская писательница Джоан Роулинг. Всего в цикле семь книг, по ним сняты восемь фильмов. Книги переведены на 80 языков мира и выпущены общим тиражом около 500 млн экземпляров.

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