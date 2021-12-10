Релиз состоит из 26 песен, 14 из которых вошли в первую половину пластинки («Originals»), а оставшиеся 12 — во вторую («Unlocked»). В записи треков, помимо самой Алиши, приняли участие Pusha T, Брэнди Карлайл, Swae Lee, Лил Уэйн, Khalid и Lucky Daye.

Американская певица Алиша Кис выпустила альбом из двух частей под названием «Keys». Его можно послушать на Spotify, Apple Music и других музыкальных стриминговых платформах.

«В отличие от своего предыдущего релиза, Кис отказывается от длинного списка соавторов ради того, что и сделало ее звездой в первую очередь: ее голоса и клавиш фортепиано», — отметил Forbes.

Алиша Кис давно хотела воплотить в жизнь именно такую концепцию альбома. Артистка рассказала, что задумка существовала в течение уже пяти лет. К ее реализации Кис приступила во время пандемии, хотя не ощущала творческого потенциала в этот период.

«Для меня это словно возвращение домой к самой себе. Альбом основан на сонграйтинге и необработанной экспрессии. Я не беспокоилась о продакшне. Я ни о чем не беспокоилась. Это все о фортепиано и создании песен, которые заставляют тебя чувствовать», — поделилась певица.