МВД завершило предварительно расследование смертельного ДТП с участием машины с Собчак

В Краснодарском крае завершилось предварительное расследование смертельного ДТП с участием машины с Ксенией Собчак на автодороге «Адлер — Альпика Сервис» в Адлерском районе. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Автотехническая судебная экспертиза установила, что действия водителя Mercedes Олега Цоя не соответствовали Правилам дорожного движения и явились причиной ДТП. Ему предъявлено обвинение по части третьей статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», максимальное наказание — пять лет лишения свободы). В настоящее время в отношении водителя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Для того, чтобы объективно установить обстоятельства произошедшего были осмотрена места происшествия, изучены видеозаписи камер наблюдения, проанализированы результаты восьми судебных экспертиз, включая медицинские, автотехническую и компьютерную. Потерпевшими признали пять человек.

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру города Сочи для утверждения обвинительного заключения.

Mercedes с Собчак и ее командой попал в смертельную аварию 10 октября. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen, в котором находились три человека. Один погиб, два получили тяжелые травмы. Цой свою вину признал.