Instagram не будет возвращать хронологическую ленту постов

Instagram не планирует возвращать хронологическую ленту постов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Facebook в России.

«Мы хотим, чтобы люди могли в значительной мере контролировать свой опыт. Мы экспериментируем с „Избранным“ — возможностью решать, чьи сообщения вы хотите видеть выше, и работаем над еще одной опцией, позволяющей видеть сообщения людей, за которыми вы следите, в хронологическом порядке», — сказано в сообщении.

В Facebook отметили, что планируется создать новые опции для предоставления людям большего выбора возможностей, а не перевести всех обратно на хронологическую ленту.

«Расскажем об этом подробнее в начале следующего года», — добавили в пресс-службе.

Ранее глава Instagram Адам Моссери заявлял, что в первом квартале 2022 года в соцсеть вернется хронологическая лента. Он также отмечал, что разработка над ней уже началась.