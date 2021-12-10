перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На Гавайях завершились съемки «Аквамена-2» 21:34
Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» 21:03
В Москве открылся международный фестиваль комиксов «КомМиссия» 21:03
Экстрадиция Джулиана Ассанжа, первый тизер «Фантастических тварей» и другие новости дня
20:56 дайджест
Более последовательный и эпичный, но без секса и шуток: что пишут критики о втором сезоне «Ведьмака» 20:49
Исследование: десятиминутной пробежки достаточно для улучшения настроения и работы мозга 19:55
ellefanning/Instagram
Сет Роген и Эль Фаннинг сыграют в фильме о мужской стрип-команде Chippendales 19:45
Евгений Пригожин подал иск к основателю Bellingcat* 19:16
«Миру, который мы знаем, скоро придет конец»: вышел тизер третьей части «Фантастических тварей» 18:55
Международная федерация журналистов выступила против экстрадиции Джулиана Ассанжа в США 18:24
Три российских вуза вошли в рейтинг лучших европейских бизнес-школ по версии Financial Times 18:23
pluxury_sport/Instagram
Boulevard Depo и SP4K записали совместный EP «Qwerty Lang» 18:10
Суд постановил ликвидировать фонд «Лига избирателей»* 17:56
Вышел трейлер сериала «Очень британский скандал» с Клэр Фой и Полом Беттани 17:47
Моргенштерн опубликовал клип на трек «Домой» 17:33
Spotify определил самых популярных у россиян исполнителей в разных музыкальных жанрах 17:29
Московский ДК «Рассвет» и фонд «Нужна помощь» проведут благотворительную рождественскую ярмарку 17:18
Netflix/YouTube
Netflix выпустил новый трейлер корейского сериала «Море спокойствия» 17:09
Сбербанк запустил сервис, который сам напомнит должнику о том, что пора вернуть деньги 16:38
Похоже, что документальный фильм о Канье Уэсте уже готов. В январе его покажут на «Сандэнсе» 16:29
Отключить рекламу

В Москве открылся международный фестиваль комиксов «КомМиссия»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:03

В Москве 10 декабря открылся международный фестиваль комиксов «КомМиссия». Он продлится три дня на территории Российской государственной библиотеки для молодежи. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Темой программы 2021 года выбрали мифотворчество. В рамках фестиваля пройдет фестиваль японской культуры и Вселенский конвент мифических существ с участием авторов комиксов и их уникальных персонажей.

Открытие «КомМиссии»

В первый день «КомМиссии» открылись четыре выставки: «КомМиссия — 2021. Лучшее за год», ретроспективный проект «Комикс-идентификация: 1986-1999» от Алексея Иорша, экспозиция «Литературная карта России в комиксах» и «Вселенский конвент мифических существ».

На них можно увидеть 50 конкурсных работ фестиваля, узнать подробнее о российской мифологии и ее отражении в комиксах, а также присоединиться к авторской экскурсии директора «КомМиссии» Алима Велитова.

Фестиваль японской культуры

11 декабря, в субботу, все мероприятия «КомМиссии» будут связаны с культурой Японии. На фестивале выступит перкуссионный проект Taiko Drums O-Nami, состоится традиционная чайная церемония, пройдут шоу боевых искусств и мастер-классы по оригами, темари и сумиэ.

Также в событии примет автор кимоно Мари Нэроме, а студенты Школы востоковедения НИУ ВШЭ представят спектакли театр Кабуки, музыковеды Наталия Меркулова и Людмила Ребрина прочтут лекцию о японской музыке второй половины XX века.

Гостей фестиваля ждет показ современной моды в стиле Gothic&Lolita. Кроме того, в РГБМ пройдет презентация готовящейся к изданию книги культурологов Галины Дуткиной и Юлии Магеры «Призрачная Япония. Екай и другие» о японских демонах и другой нечисти.

Программа финального дня

В последний день «КомМиссии» в программе будут «Парад авторов», комикс-ярмарка, презентация графического романа Владимира Сахнова «Сегодня, в 4 часа утра… Body Count 1941» и встреча с художником Александром Уткиным, автором «Сказок Гамаюн».

Центральным событием 12 декабря станет перформанс «Вселенский конвент мифических существ». Во время него художники отпразднуют комиксный Новый год и определят главный символ 2022 года. Завершится фестиваль вечеринкой в фойе РГБМ.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
рок
Mika Vino
Необлюз с лейбла Gazgolder
мультфильм
Большой красный пес Клиффорд
Гигантская собака становится защитником для робкой девочки
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
ВШЭ
Люди
Алим Велитов
Владимир Сахнов
Александр Уткин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить