В Москве открылся международный фестиваль комиксов «КомМиссия»

В Москве 10 декабря открылся международный фестиваль комиксов «КомМиссия». Он продлится три дня на территории Российской государственной библиотеки для молодежи. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Темой программы 2021 года выбрали мифотворчество. В рамках фестиваля пройдет фестиваль японской культуры и Вселенский конвент мифических существ с участием авторов комиксов и их уникальных персонажей.

Открытие «КомМиссии»

В первый день «КомМиссии» открылись четыре выставки: «КомМиссия — 2021. Лучшее за год», ретроспективный проект «Комикс-идентификация: 1986-1999» от Алексея Иорша, экспозиция «Литературная карта России в комиксах» и «Вселенский конвент мифических существ».

На них можно увидеть 50 конкурсных работ фестиваля, узнать подробнее о российской мифологии и ее отражении в комиксах, а также присоединиться к авторской экскурсии директора «КомМиссии» Алима Велитова.

Фестиваль японской культуры

11 декабря, в субботу, все мероприятия «КомМиссии» будут связаны с культурой Японии. На фестивале выступит перкуссионный проект Taiko Drums O-Nami, состоится традиционная чайная церемония, пройдут шоу боевых искусств и мастер-классы по оригами, темари и сумиэ.

Также в событии примет автор кимоно Мари Нэроме, а студенты Школы востоковедения НИУ ВШЭ представят спектакли театр Кабуки, музыковеды Наталия Меркулова и Людмила Ребрина прочтут лекцию о японской музыке второй половины XX века.

Гостей фестиваля ждет показ современной моды в стиле Gothic&Lolita. Кроме того, в РГБМ пройдет презентация готовящейся к изданию книги культурологов Галины Дуткиной и Юлии Магеры «Призрачная Япония. Екай и другие» о японских демонах и другой нечисти.

Программа финального дня

В последний день «КомМиссии» в программе будут «Парад авторов», комикс-ярмарка, презентация графического романа Владимира Сахнова «Сегодня, в 4 часа утра… Body Count 1941» и встреча с художником Александром Уткиным, автором «Сказок Гамаюн».

Центральным событием 12 декабря станет перформанс «Вселенский конвент мифических существ». Во время него художники отпразднуют комиксный Новый год и определят главный символ 2022 года. Завершится фестиваль вечеринкой в фойе РГБМ.