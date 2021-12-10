Исследование: десятиминутной пробежки достаточно для улучшения настроения и работы мозга

Ученые из Университета Цукубы выяснили, что пробежки с умеренной скоростью в течение 10 минут достаточно для того, чтобы у человека поднялось настроение и улучшилась работа мозга. Исследование опубликовал научный журнал Scientific Reports.

В эксперименте участвовало 26 здоровых людей. Добровольцев ставили на беговую дорожку и отслеживали приток крови к префронтальной коре мозга, которая отвечает за изменения в настроении. Несколько раз — до и после мини-тренировки — они заполняли опрос о своем психологическом состоянии.

Также после бега участники исследования выполняли определенные задания, показывающие уровень гибкости когнитивного мышления. Одно из них было основано на тесте Струпа. Добровольцам показывали слова со значением цвета, которое было раскрашено в другие оттенки — необходимо было назвать именно цвет прилагательного, а не его само.

Авторы исследования пояснили, что выбрали именно бег, так как в данном случае физические упражнения можно рассматривать как медицину — эффект и зона действия всех препаратов различаются. Так, при езде на велосипеде больше задействованы ноги, а бег требует передвижения всего тела, и сильнее влияет на мозг.

Эксперимент показал, что после десятиминутной пробежки добровольцы значительно быстрее справлялись с заданиями от ученых. Активность в префронтальной коре при этом повышалась, а настроение — поднималось.

«Учитывая степень когнитивного контроля, необходимого для координации баланса, движения и толчков во время бега, логично, что в префронтальной коре увеличивается активация нейронов, и что другие функции в этом регионе выиграют от этого увеличения ресурсов мозга», — заявил автор исследования профессор Хидеаки Соя.

Ранее психологи из Эссекского университета в Англии установили, что двух-четырех минут чтения или прослушивания плохих новостей о коронавирусе достаточно для ухудшения настроения. Один из авторов исследования предположил, что длительное воздействие с такой информацией может привести к серьезным последствиям для психического здоровья.

Чтобы, наоборот, улучшить настроение, можно посмотреть мемы, считают психологи из США. Их исследование показало, что смешные картинки помогают лучше справляться со стрессом во время пандемии.