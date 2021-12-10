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Евгений Пригожин подал иск к основателю Bellingcat*

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:16

Бизнесмен Евгений Пригожин подал в Высокий суд Англии иск к основателю ресурса Bellingcat* Элиоту Хиггинсу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу группы Пригожина «Конкорд».

«Предметом иска являются пять сообщений в социальной сети Twitter, опубликованные господином Хиггинсом для своих подписчиков, чье количество превышает 140 тыс. человек», — заявили в компании.

По словам представителей бизнесмена, Хиггинс неоднократно в своих твитах заявлял, что Пригожин «несет ответственность за несуществующие операции вымышленной „группы Вагнера“ в Африке, на Ближнем Востоке и в других местах». Они также отметили, что основатель Bellingcat «голословно обвинял его в использовании этой группы для совершения преступлений».

В июне этого года Пригожин подал иски к «Эху Москвы», главному редактору радиостанции Алексею Венедиктову и главному редактору сайта «Эха» Виталию Рувимскому. Они утверждали, что бизнесмен является хозяином частной военной компании «Вагнер». В этом же месяце от также подал в суд на издание The Insider** из‑за статьи «„Мазай“ — африканский „Вагнер“. Кто управляет делами Пригожина на Черном континенте».

*Bellingcat признан Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

**The Insider признан Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

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