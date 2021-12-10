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Три российских вуза вошли в рейтинг лучших европейских бизнес-школ по версии Financial Times

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:23

Три российских учебных заведения попали в рейтинг Financial Times, посвященный лучшим европейским бизнес-школам. Ими стали Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС, Высшая школа менеджмента СПбГУ и школа управления «Сколково».

Школа «Сколково» заняла 49 место в перечне. Всего в рейтинг вошли 95 вузов. Высшая школа менеджмента СПбГУ оказалась на 57-й строчке, а ИБДА — на 58-й. При этом два последних учебных заведения стали лидерами по числу преподавательниц, их более 45%.

Первую позицию в рейтинге заняла французская HEC Paris, вторую получила британская London Business School, а третье место в списке досталось бизнес-школе Insead — она функционирует сразу в трех странах (Франции, Сингапуре и ОАЭ).

Также Financial Times отметила в числе прочих испанскую IESE Business School, итальянскую SDA Bocconi, швейцарский Университет Санкт-Галлена и немецкую ESMT Berlin.

Издание составило рейтинг на основе глобального рейтинга вузов. Чтобы попасть в перечень, у учебного заведения должны быть программы MBA, EMBA и MiM, а также курсы повышения квалификации для руководящего состава.

Бизнес-школы оценивают по ряду критериев, среди которых — карьерные перспективы выпускников, уровень их заработной платы, научно-исследовательская работа и этническое и гендерное разнообразие среди сотрудников и учащихся.

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