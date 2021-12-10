Моргенштерн опубликовал клип на трек «Домой»

Рэпер Моргенштерн выпустил клип на песню «Домой», которую накануне слили в сеть. Ролик появился на ютьюб-канале музыканта.

Мы не можем дать ссылку на видео, так как в треке есть нецензурная лексика, а это запрещено Роскомнадзором. Вы можете найти клип на ютьюб-странице Morgenshtern.

Режиссером и оператором ролика выступил Леонид Афетров. Он снял, как рэпер вместе с женой покинул территорию России и перебрался в Дубай. В видео пара отдыхает на фоне небоскребов, плавает в бассейне и проводит время на яхте.