Моргенштерн опубликовал клип на трек «Домой»

Рэпер Моргенштерн выпустил клип на песню «Домой», которую накануне слили в сеть. Ролик появился на ютьюб-канале музыканта.
Мы не можем дать ссылку на видео, так как в треке есть нецензурная лексика, а это запрещено Роскомнадзором. Вы можете найти клип на ютьюб-странице Morgenshtern.
Режиссером и оператором ролика выступил Леонид Афетров. Он снял, как рэпер вместе с женой покинул территорию России и перебрался в Дубай. В видео пара отдыхает на фоне небоскребов, плавает в бассейне и проводит время на яхте.
В тексте трека Моргенштерн отвечает на слова главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что музыкант якобы торгует наркотиками в социальных сетях. Также рэпер ссылается на многочисленные проверки и закрытие его ресторана Kaif.
«Вы можете забрать мой бизнес, но не заберете „Happiness“ (пластинка музыканта. — Прим. ред.). <…> Bitch, это неправильно. Я в соцсетях торгую лишь своим ********** [лицом]. ******* [закрыли] рестик, но я не умру от голода, уехал из России, ведь там стало холодно», — заявляет Моргенштерн.