Вышел трейлер сериала «Очень британский скандал» с Клэр Фой и Полом Беттани

Би-би-си опубликовала трейлер биографического мини-сериала «Очень британский скандал». Он выйдет 26 декабря на BBC1 и Amazon Prime.
Шоу расскажет о разводе герцога и герцогини Аргайл. Он, подозревая свою жену в измене, приказал вскрыть ее шкафчик, в которым были обнаружены доказательства ее контакта со многими мужчинами. Среди прочего там была откровенная полароидная фотография, которая потом преследовала девушку до конца жизни.
В сериале снялись Клэр Фой («Корона»), Пол Беттани («ВандаВижен») и Джулия Дэвис («Бойцовская семейка»).
В качестве режиссера выступила Анне Севитски, известная по фильму «Белый лебедь». Сценарий написали авторы сериала «Чрезвычайно английский скандал» с Хью Грантом и Беном Уишоу.