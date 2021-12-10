Вышел трейлер сериала «Очень британский скандал» с Клэр Фой и Полом Беттани

Би-би-си опубликовала трейлер биографического мини-сериала «Очень британский скандал». Он выйдет 26 декабря на BBC1 и Amazon Prime.

Шоу расскажет о разводе герцога и герцогини Аргайл. Он, подозревая свою жену в измене, приказал вскрыть ее шкафчик, в которым были обнаружены доказательства ее контакта со многими мужчинами. Среди прочего там была откровенная полароидная фотография, которая потом преследовала девушку до конца жизни.