Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос с 53,7% до 55,7%. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

По состоянию на 10 декабря первый компонент вакцины был введен 74 189 385 раз, вакцинация полного цикла была проведена 67 260 355 раз. Лидером по показателю коллективного иммунитета является Севастополь — 83,7%.

«Уровень выше 72% демонстрируют Чукотский автономный округ, Республика Карелия, Санкт-Петербург, Республика Тыва, Московская область, Москва», — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

За последние семь дней эпидемиологическая ситуация улучшилась в 12 регионах: в Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Чувашской и Кабардино-Балкарской республиках, Чукотском автономном округе, а также Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской и Челябинской областях. В Карачаево-Черкесии, Адыгее и Чечне ситуация ухудшилась.

Оперштаб запустил счетчик коллективного иммунитета в середине октября. По состоянию на 15 октября коллективный иммунитет оценивался в 45%. Отметку в 50% этот показатель преодолел 19 ноября.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что необходимый уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 80%. Она пояснила: «Это цифра, которую нам надо достичь, а достичь ее можно в первую очередь прививками».