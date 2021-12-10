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Сбербанк запустил сервис, который сам напомнит должнику о том, что пора вернуть деньги

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:38

В мобильном приложении Сбербанка появился сервис «Дать в долг». Он позволяет одалживать знакомым деньги сроком на месяц, написано на сайте банка.

При этом напоминать человеку о его задолженности не нужно — это сделает приложение за несколько дней до установленного срока и в день его окончания. В компании отмечают, что это поможет «выстроить комфортные отношения с теми, кто занимает деньги».

Чтобы перевести деньги в долг, нужно зайти в приложение Сбербанка и выбрать диалог с человеком, которому будут отправлены деньги. Затем нужно нажать на «+» и выбрать функцию «Дать в долг». Должнику придет пуш-уведомление, а в чате появится возможность отслеживать возврат денег.

Такое же уведомление придет перед датой, когда нужно вернуть деньги. Приложение не будет самостоятельно списывать средства со счета, это должен сделать сам должник, подчеркивает Сбербанк.

«У нас получился сервис, который помогает не забыть об одолженной сумме. Помимо напоминаний, упрощается сама переписка по вопросу переведенных денег, становится намного проще и одолжить кому‑то нужную сумму, и вовремя вернуть долг», — прокомментировал сервис директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов.

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