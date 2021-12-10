Сбербанк запустил сервис, который сам напомнит должнику о том, что пора вернуть деньги

В мобильном приложении Сбербанка появился сервис «Дать в долг». Он позволяет одалживать знакомым деньги сроком на месяц, написано на сайте банка.

При этом напоминать человеку о его задолженности не нужно — это сделает приложение за несколько дней до установленного срока и в день его окончания. В компании отмечают, что это поможет «выстроить комфортные отношения с теми, кто занимает деньги».

Чтобы перевести деньги в долг, нужно зайти в приложение Сбербанка и выбрать диалог с человеком, которому будут отправлены деньги. Затем нужно нажать на «+» и выбрать функцию «Дать в долг». Должнику придет пуш-уведомление, а в чате появится возможность отслеживать возврат денег.