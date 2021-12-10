Похоже, что документальный фильм о Канье Уэсте уже готов. В январе его покажут на «Сандэнсе»

Трехсерийный документальный фильм о Канье Уэсте «Jeen-Yuhs» покажут на американском кинофестивале «Сандэнс», который стартует 28 января 2022 года. Об этом сообщает Rolling Stone.

Дата релиза на Netflix пока держится в тайне. Общая длина картины — 270 минут. Режиссерами выступили Кларенс Куди Симмонс и Чике Оза — они были авторами первого клипа музыканта «Through the Wire», вышедшего в 2003 году. Издание добавляет, что фильм основан на архивных кадрах, которые собирались в течение 20 лет.

В сентябре Netflix показал тизер ленты.