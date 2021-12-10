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Экс-профессор, которого студентки обвинили в домогательствах, подал в суд на ВШЭ и издание «Холод»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:53

Экс-профессор РГПУ им. Герцена Александр Кобринский подал судебный иск против Высшей школы экономики и издания «Холод», которое опубликовало рассказы студенток о домогательствах со стороны ученого. Об этом в фейсбуке сообщила главред издания Таисия Бекбулатова.

Хоть детали иска не уточняются, в издании предположили, что он связан со статьей «Блистательный профессор». В ней говорится, что Кобринский склонял своих студенток к сексу, а некоторых из них принуждал к БДСМ-сессиям.

В материале есть фрагмент со словами представителей ВШЭ о поведении Кобринского, из‑за которого они не рекомендуют посещать его Летнюю школу. В мае 2020 года три академические руководительницы образовательных и магистерских программ по филологии предложили студентам обсудить «недопущение насилия и сексуальных домогательств» в кодексе этики вуза.

Одна из них Яна Линкова — академический руководитель программы «Филология». Она получила шесть негативных отзывов касаемо «недостойного поведения Кобринского по отношению к участницам школы». Тогда филолог советовала не посещать Летнюю школу Кобринского (запретить она не может), так же сделал профессор Школы филологических наук ВШЭ Олег Лекманов.

«И пусть останется на совести Александра Аркадьевича, если он будет внушать нашим студентам, что мы заигрались в демократию или слишком увлеклись нынешней модой на обсуждение харассмента», — сказала Линкова.

Бывший преподаватель Кобринский заявил «Бумаге», что Линкова стала третьим лицом, к которому подан иск. «Ею были якобы получены шесть отзывов, которые описывают мое „недостойное поведение“. Разумеется, все анонимно. Цель моего иска — прорвать эту стену анонимности», — сказал он.

Кобринский добавил, что ВШЭ не владеет свидетельствами его «недостойного поведения», и требует опровержения на сайте университета. Он также готовит иск против телеканала «78».

6 декабря Кобринский отсудил у журналистки «Холода» Сони Вольяновой 300 тыс. рублей по делу о защите чести и достоинства, она также должна будет написать опровержение.

В «Блистательном профессоре» девушки анонимно рассказали, что преподаватель переписывался с ними в соцсетях, приглашал их в гости и в кафе, раздевался перед ними и делал массаж ног. Одна из студенток утверждала, что он оказывал подобное внимание только тем, кто «себя вел каким‑то определенным образом и подавал знаки о том, что им было бы интересно с ним еще как‑то пообщаться».

Из РГПУ преподаватель уволился еще в 2019 году, после того как несколько студенток попросили ректора «защитить их от Кобринского».

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