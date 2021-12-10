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Вышел сборник саундтреков к фильму «Дом Gucci»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:53

В сети появился официальный сборник саундтреков к фильму Ридли Скотта «Дом Gucci». Послушать его можно на всех стриминговых сервисах.

В него вошли треки Дэвида Боуи, Джорджа Майкла, Донны Саммер, Blondie, Black Machine, New Order, Alice и многих других. В альбоме также появилась «House of Gucci Score Suite» композитора Гарри Грегсона-Уильямса.

Российская премьера «Дома Gucci» состоялась 2 декабря. За четыре дня картина стала лидером кинопроката в России и странах СНГ.

Криминальна драма посвящена жизни и убийству бизнесмена Маурицио Гуччи, который в разные годы был главным акционером и генеральным директором бренда. Гуччи был застрелен киллером у своего офиса в 1995 году. Виновной в заказном убийстве признали его жену Патрицию Реджани — она провела в тюрьме 18 лет и вышла на свободу в 2016-м.

Главные роли в картине исполнили Адам Драйвер и Леди Гага, также в ролях Джаред Лето, Аль Пачино, Сальма Хайек, Джек Хьюстон, Рив Карни и Джереми Айронс.

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