Вышел сборник саундтреков к фильму «Дом Gucci»

В сети появился официальный сборник саундтреков к фильму Ридли Скотта «Дом Gucci». Послушать его можно на всех стриминговых сервисах.

В него вошли треки Дэвида Боуи, Джорджа Майкла, Донны Саммер, Blondie, Black Machine, New Order, Alice и многих других. В альбоме также появилась «House of Gucci Score Suite» композитора Гарри Грегсона-Уильямса.