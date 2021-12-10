перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Канье Уэст и Дрейк провели совместный концерт в поддержку Лэрри Гувера 14:59
Ученые создали маску, светящуюся при контакте с коронавирусом. Для этого использовали яйца страуса! 14:58
Вышел сборник саундтреков к фильму «Дом Gucci» 14:53
Ic3Peak и Bring Me the Horizon выпустили совместный трек 14:33
«ВКонтакте» запустила тематическую ленту с главными новостями корейской поп-культуры 14:32
Пресс-материалы
Импровизационный проект Advanced Research выпустил мини-альбом, записанный живьем в Париже 14:19
Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской школе, предъявили окончательное обвинение 13:52
Earl Sweatshirt объявил дату выхода нового альбома «Sick» и показал клип на один из треков с него 13:43
Британский суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США 13:23
Илон Маск продал акции еще на 1 млрд долларов и задумался о смене профессии 13:08
Скриптонит и Gee Baller выпустили альбом «The Genetic Code». Он полностью на английском языке 13:00
juicewrld999/Instagram
Вышел второй посмертный альбом Juice WRLD «Fighting Demons» 12:43
В ЦДМ на Лубянке откроется поп-ап-магазин, посвященный франшизе «Гарри Поттер» 12:30
В России выявили 30 873 новых случая коронавируса 11:58
Музыканты, политика и QR-коды: что и кого обсуждали пользователи «ВКонтакте» в 2021 году 11:28
Умер создатель игровых приставок Nintendo 10:47
«Ковбой Бибоп» не получит второй сезон. Сериал оказался не таким успешным, как рассчитывал Netflix 10:31
billieeilish/Instagram
Билли Айлиш начала работу над третьим альбомом 10:18
Starbucks не отменил дополнительную плату за растительное молоко. Новость оказалась фейком Обновлено в 9:41
Игра года на The Game Awards 2021 — It Takes Two. Кто еще в списке победителей? 8:55
Отключить рекламу

«ВКонтакте» запустила тематическую ленту с главными новостями корейской поп-культуры

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:32

«ВКонтакте» запустила тематическую ленту для фанатов кей-поп-исполнителей. Алгоритмы будут круглосуточно собирать в одном месте главные события корейской поп-культуры — песни, клипы, премии, чарты, скандалы и мемы. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе соцсети.

Прямо из ленты в комментариях можно обсуждать новые треки, делиться новостями и мнениями о любимых музыкантах и группах. Новая лента доступна на главной вкладке мобильного приложения — среди тематических лент или же по этой ссылке.

© Пресс-материалы

Представители «ВКонтакте» рассказали, что в соцсети появилось много сообществ, посвященных поп-культуре Южной Кореи. В этом году группа BTS возглавила список самых обсуждаемых музыкантов в постах и комментариях, а в приложении «VK Музыка» жанр кей-поп стали слушать чаще на 38%.

В честь нового продукта «ВКонтакте» придумала рекламу с популярными среди фанатов фразами на корейском языке. Например, 밥 먹었어요? в переводе означает «Вы поели?» — это аналог вопроса «Как дела?». Артисты часто задают его фанатам, чтобы проявить заботу.

© Пресс-материалы
1 из 3
© Пресс-материалы
2 из 3
© Пресс-материалы
3 из 3

Кроме того, к выходу второго англоязычного альбома «The Dreaming» кей-поп-группы Monsta X соцсеть подготовила совместный проект. Пользователи, которые послушают релиз, получат голосовые и видеосообщения от певцов, а также смогут установить эксклюзивный эмодзи-статус. Во «ВКонтакте» отмечают, что это первая и не последняя коллаборация с кей-поп-исполнителями.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
рок
Mika Vino
Необлюз с лейбла Gazgolder
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
мультфильм
Большой красный пес Клиффорд
Гигантская собака становится защитником для робкой девочки

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить