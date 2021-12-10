«ВКонтакте» запустила тематическую ленту с главными новостями корейской поп-культуры

«ВКонтакте» запустила тематическую ленту для фанатов кей-поп-исполнителей. Алгоритмы будут круглосуточно собирать в одном месте главные события корейской поп-культуры — песни, клипы, премии, чарты, скандалы и мемы. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе соцсети.
Прямо из ленты в комментариях можно обсуждать новые треки, делиться новостями и мнениями о любимых музыкантах и группах. Новая лента доступна на главной вкладке мобильного приложения — среди тематических лент или же по этой ссылке.
Представители «ВКонтакте» рассказали, что в соцсети появилось много сообществ, посвященных поп-культуре Южной Кореи. В этом году группа BTS возглавила список самых обсуждаемых музыкантов в постах и комментариях, а в приложении «VK Музыка» жанр кей-поп стали слушать чаще на 38%.
В честь нового продукта «ВКонтакте» придумала рекламу с популярными среди фанатов фразами на корейском языке. Например, 밥 먹었어요? в переводе означает «Вы поели?» — это аналог вопроса «Как дела?». Артисты часто задают его фанатам, чтобы проявить заботу.
Кроме того, к выходу второго англоязычного альбома «The Dreaming» кей-поп-группы Monsta X соцсеть подготовила совместный проект. Пользователи, которые послушают релиз, получат голосовые и видеосообщения от певцов, а также смогут установить эксклюзивный эмодзи-статус. Во «ВКонтакте» отмечают, что это первая и не последняя коллаборация с кей-поп-исполнителями.