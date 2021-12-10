«ВКонтакте» запустила тематическую ленту с главными новостями корейской поп-культуры

«ВКонтакте» запустила тематическую ленту для фанатов кей-поп-исполнителей. Алгоритмы будут круглосуточно собирать в одном месте главные события корейской поп-культуры — песни, клипы, премии, чарты, скандалы и мемы. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе соцсети.

Прямо из ленты в комментариях можно обсуждать новые треки, делиться новостями и мнениями о любимых музыкантах и группах. Новая лента доступна на главной вкладке мобильного приложения — среди тематических лент или же по этой ссылке.