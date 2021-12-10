Умер создатель игровых приставок Nintendo

В возрасте 78 лет умер создатель игровых приставок японской компании Nintendo Масаюки Уэмура. Об этом пишет The Japan Times. Издание уточняет, что он скончался в понедельник, 6 декабря. О причинах смерти не сообщается.

Уэмура пришел на работу в Nintendo в 1971, где начал работу над консолью NES (в России известна под маркой «Денди»). Позднее он руководил разработкой ее усовершенствованного варианта — Super Nintendo Entertainment System (SNES).

Всего в мире было продано более 100 млн таких приставок, пишет издание. Уэмура ушел из Nintendo в 2004 г. В последние годы он преподавал в Киотском университете.