Музыканты, политика и QR-коды: что и кого обсуждали пользователи «ВКонтакте» в 2021 году

«ВКонтакте» поделилась с «Афишей Daily» топом самых обсуждаемых тем и персон 2021 года. Верхние строчки рейтинга заняли политика и музыканты, а самым популярным человеком уже несколько лет подряд становится президент России.
Самой волнующей темой для юзеров «ВКонтакте» остается пандемия коронавируса. Связанные с ней вопросы заняли первые места рейтинга: они обсуждались в записях и комментариях суммарно 68,5 млн раз. Говорили не только о COVID-19, но и о вакцинации, QR-кодах, удаленке и локдаунах.
Политика — вторая по популярности тема для разговора. Беседовали о выборах в Госдуму, протестах, Всероссийской переписи населения, строительстве газопровода «Северный поток» и конфликте в Нагорном Карабахе.
Больше всего в списке персон музыкантов — сразу семь из 15 человек. Среди них кей-поп-группа BTS, Моргенштерн, Ольга Бузова и другие. Много разговоров посвятили корейскому сериалу «Игра в кальмара» и игре Cyberpunk 2077.
Персоны года
- Владимир Путин — 13,04 млн упоминаний
- Алексей Навальный — 4,45 млн
- BTS — 2,20 млн
- Моргенштерн — 2,01 млн
- Владимир Зеленский — 1,26 млн
- Дональд Трамп — 1,15 млн
- Александр Лукашенко — 1,05 млн
- Ольга Бузова — 1 млн
- Artik & Asti — 992,4 тыс.
- Хабиб Нурмагомедов — 943,2 тыс.
- Криштиану Роналду — 863 тыс.
- Сергей Шойгу — 831 тыс.
- Егор Крид — 824 тыс.
- Ramil’ — 794 тыс.
- Zivert — 787 тыс.
Темы года
- Коронавирус — 31,2 млн упоминаний
- Вакцинация от COVID-19 — 22 млн
- Самоизоляция, удаленка и локдаун — 12,3 млн
- Протесты — 5,29 млн
- QR-коды — 3 млн
- Выборы в Госдуму — 1,4 млн
- Биткоин — 1 млн
- «Оскар» — 992 тыс.
- Евро-2020 — 714 тыс.
- Олимпийские игры — 624 тыс.
- Перепись населения — 485 тыс.
- Cyberpunk 2077 — 467 тыс.
- Газопровод «Северный поток» — 451 тыс.
- «Евровидение» — 394 тыс.
- «Игра в кальмара» — 321 тыс.
В этом году к рейтингу персон и тем прибавилась спецноминация «Просто космос» — туда попали Илон Маск и его проекты, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые отправились на МКС для съемок фильма «Вызов». Во «ВКонтакте» отмечают, что видят скачок интереса пользователей к космической теме.
При составлении списка самых популярных тем в соцсети смотрели на упоминания в публичных записях и комментариях.