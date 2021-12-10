Музыканты, политика и QR-коды: что и кого обсуждали пользователи «ВКонтакте» в 2021 году

«ВКонтакте» поделилась с «Афишей Daily» топом самых обсуждаемых тем и персон 2021 года. Верхние строчки рейтинга заняли политика и музыканты, а самым популярным человеком уже несколько лет подряд становится президент России.

Самой волнующей темой для юзеров «ВКонтакте» остается пандемия коронавируса. Связанные с ней вопросы заняли первые места рейтинга: они обсуждались в записях и комментариях суммарно 68,5 млн раз. Говорили не только о COVID-19, но и о вакцинации, QR-кодах, удаленке и локдаунах.

Политика — вторая по популярности тема для разговора. Беседовали о выборах в Госдуму, протестах, Всероссийской переписи населения, строительстве газопровода «Северный поток» и конфликте в Нагорном Карабахе.

Больше всего в списке персон музыкантов — сразу семь из 15 человек. Среди них кей-поп-группа BTS, Моргенштерн, Ольга Бузова и другие. Много разговоров посвятили корейскому сериалу «Игра в кальмара» и игре Cyberpunk 2077.

Персоны года

Владимир Путин — 13,04 млн упоминаний Алексей Навальный — 4,45 млн BTS — 2,20 млн Моргенштерн — 2,01 млн Владимир Зеленский — 1,26 млн Дональд Трамп — 1,15 млн Александр Лукашенко — 1,05 млн Ольга Бузова — 1 млн Artik & Asti — 992,4 тыс. Хабиб Нурмагомедов — 943,2 тыс. Криштиану Роналду — 863 тыс. Сергей Шойгу — 831 тыс. Егор Крид — 824 тыс. Ramil’ — 794 тыс. Zivert — 787 тыс.

Темы года

Коронавирус — 31,2 млн упоминаний Вакцинация от COVID-19 — 22 млн Самоизоляция, удаленка и локдаун — 12,3 млн Протесты — 5,29 млн QR-коды — 3 млн Выборы в Госдуму — 1,4 млн Биткоин — 1 млн «Оскар» — 992 тыс. Евро-2020 — 714 тыс. Олимпийские игры — 624 тыс. Перепись населения — 485 тыс. Cyberpunk 2077 — 467 тыс. Газопровод «Северный поток» — 451 тыс. «Евровидение» — 394 тыс. «Игра в кальмара» — 321 тыс.

В этом году к рейтингу персон и тем прибавилась спецноминация «Просто космос» — туда попали Илон Маск и его проекты, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые отправились на МКС для съемок фильма «Вызов». Во «ВКонтакте» отмечают, что видят скачок интереса пользователей к космической теме.

При составлении списка самых популярных тем в соцсети смотрели на упоминания в публичных записях и комментариях.