Билли Айлиш начала работу над третьим альбомом

Билли Айлиш работает над третьим альбомом. Об этом сообщил брат и творческий партнер исполнительницы Финнеас О’Коннел в интервью Rolling Stone.

«У нас уже готовы скелеты песен, но мы пока не понимаем, что это за животные», — сказал музыкант. О’Коннелл не исключил, что пластинка будет готова к февралю, когда начнется тур Айлиш, посвященный предыдущему альбому «Happier Than Ever».

Однако, по его словам, это не означает, что новый полноформатник будет выпущен именно к этому времени. «Даже если альбом будет закончен, мы немного задержим его. Мне нравится, когда проекты могут подышать», — сказал исполнитель.

Пластинка Билли Айлиш «Happier Than Ever» вышла 30 июля 2021 года. «Исполнительница пережила, вынесла и записала альбом, который нужен нам всем прямо сейчас», — писала «Афиша Daily» в рецензии. В октябре последовал дебютный сольный релиз Финнеаса О’Коннела под названием «Optimist».