В экранизации «Падения дома Ашеров» снимутся Карла Гуджино и Марк Хэмилл

Режиссер Майк Флэнаган поставит для Netflix сериал «Падение дома Ашеров» по мотивам одноименного произведения Эдгара Аллана По. В нем снимется Карла Гуджино («Призрак дома на холме»). Об этом сообщил твиттер-аккаунт Netflix Geeked.

Помимо нее, в картине появятся Фрэнк Ланджелла («Фрост против Никсона», «Шучу»), Марк Хэмилл («Звездные войны»), Мэри Макдоннелл («Звездный крейсер „Галактика“») и Карл Ламбли («Сокол и Зимний солдат», «Доктор Сон»).

Какие роли достанутся Гуджино и Хэмиллу, Netflix не рассказал. Ланджелла же предстанет в образе Родерика Ашера, Макдоннелл сыграет его сестру Мэдлин, а Ламбли исполнит роль сыщика Огюста Дюпена.

Шоу будет состоять из восьми эпизодов. Половину серий снимет сам Флэнаган, а другую — Майкл Фимоньяри, который выступал оператором в проектах Флэнагана «Доктор Сон», «Призрак дома на холме» и «Полуночная месса».

Фимоньяри также станет продюсером сериала наряду с Эмми Гринвис, Тревором Мэйси и Мелиндой Нишиокой. Когда начнется производство «Падения дома Ашеров», пока неизвестно.