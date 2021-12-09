ФСБ: украинский военный корабль плывет к Керченскому проливу, требование изменить курс игнорирует

ФСБ сообщила о украинском военном корабле «Донбасс», который движется к Керченскому проливу и не выполняет требование изменить курс. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на службу.

Утром «Донбасс» вышел из порта Мариуполя и отправился к проливу — до него кораблю осталось 18 морских миль, уточняет ФСБ.

Заявку на прохождение Керченского пролива украинская сторона не подавала. Береговая охрана погранслужбы ФСБ предупредила судно о необходимости подачи заявку. «Получен ответ, что следовать через Керченский пролив не планирует», — сообщили в российской спецслужбе.

В ФСБ отмечают, что такие действия создают «угрозу безопасности мореплавания».

Власти Украины эти сообщения пока что не прокомментировали. В твиттере Белого дома появилась запись о том, что с 21.34 по московскому времени президент страны Владимир Зеленский проводит переговоры с главой США Джо Байденом.