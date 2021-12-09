В ЦДМ на Лубянке откроется поп-ап магазин, посвященный франшизе «Гарри Поттер»

В Центральном детском магазине на Лубянке 14 декабря появится поп-ап магазин, посвященный франшизе «Гарри Поттер». Он откроется при поддержке Warner Bros. Consumer Products. Об этом «Афише Daily» рассказали представители ЦДМ.

Магазин расположится на балконе второго этажа торгового центра. В нем можно будет купить официальные лицензионные товары, вдохновленные волшебным миром, который придумала Джоан Роулинг. В ассортименте — одежда, игрушки, сувениры, сладости и другая продукция.

В Harry Potter pop-up shop появятся товары от таких известных брендов как Lego, Spin Master, Mattel, Funko, Hatber, ЭКСМО. Внутри магазина оборудуют фотозоны, одна из них будет вдохновлена платформой 9 ¾.

«Мы гордимся, что именно в ЦДМ любители и фанаты произведений о Гарри Поттере, одной из самых популярных книг во всем мире, смогут погрузиться в настоящий мир магии и волшебства», — заявил управляющий ЦДМ на Лубянке Александр Копанев.