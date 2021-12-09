CPJ: в тюрьмах по всему миру находится рекордное число журналистов

Международная неправительственная организация Комитет по защите журналистов (CPJ) сообщила, что в 2021 году число представителей этой профессии, оказавшихся в тюрьмах по всему миру, стало максимальным за все время таких подсчетов и достигло 293 человек.

По оценке правозащитников, больше всего арестованных журналистов в Китае — 50 человек. На втором месте Мьянма (26), на третьем — Египет (25). Также в пятерке — Вьетнам (23) и Беларусь (19). Для Беларуси это самый высокий показатель с 1992 года, когда организация начала собирать данные по стране.

В первую десятку вошли Турция (18), Эритрея (16), Россия (14), Саудовская Аравия (14) и Иран (11). «Во время проведения переписи ни один журналист не был в тюрьме в Северной Америке. Однако Служба отслеживания свободы прессы США, партнер комитета, зафиксировала 56 арестов и задержаний журналистов в Соединенных Штатах в течение 2021 года», — говорится в материале организации. О случаях преследования репортеров в странах Евросоюза комитет не сообщает.

Также правозащитники указывают на 24 документально подтвержденных убийства журналистов по всему миру. Сообщается, что наибольшее количество убийств — четыре — пришлось на Индию. По данным организации, все они были убиты в качестве мести за свою работу.

Мексику комитет называет наиболее опасной для журналистов страной в Западном полушарии: «Трое были убиты за свои репортажи, шесть убийств все еще расследуются», — говорится в материале.