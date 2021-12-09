перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Кабардино-Балкарии задержали блогера Инсу. Ее обвиняют в содействии терроризму 22:12
В ЦДМ на Лубянке откроется поп-ап магазин, посвященный франшизе «Гарри Поттер» 22:10
CPJ: в тюрьмах по всему миру находится рекордное число журналистов 21:13
Дизайнер Демна Гвасалия отказался от фамилии 21:00
В сети появился трейлер шпионского боевика «Операция „Фортуна“». Его снял Гай Ричи 20:49
Шутка о возращении Моргенштерна, главный цвет 2022 года и другие новости дня
20:46 дайджест
Макрон: Франция станет инициатором реформы Шенгенской зоны 20:15
В России зарегистрировали самое дорогое лекарство в мире — препарат от СМА «Золгенсма» 19:42
Mironenko поет об эмиграции в клипе на «Бруклин» 19:19
«ВКонтакте» представила технологию улучшения качества видео в режиме реального времени 19:13
travisscott/Instagram
Трэвис Скотт попросил суд отклонить поданные против него иски из‑за трагедии на фестивале Astroworld 18:41
«Гараж» анонсировал выставки, которые пройдут в музее в 2022 году 18:17
Ростовские ученые предложили есть медуз, чтобы очистить от них Азовское море 18:11
ИМИ выпустил книгу о ментальном здоровье артистов. Ее можно получить бесплатно 17:38
В «Переделкино» пройдет выставка NFT-работ Noize MC 17:27
Oliver Morris/Getty Images
Умерла Лина Вертмюллер — первая женщина, номинированная на «Оскар» за режиссуру 17:24
Cовладельца «Рив Гош» и «Юлмарта» Августа Мейера арестовали до 7 февраля 17:13
Казань в мемах: «Стрелка» и журнал «Инде» сделали стикерпак о городах Татарстана 16:54
Александр Сысоев запустил новый проект — лучшие шефы страны делятся своими историями и рецептами 16:49
The Sun: Канье Уэст может занять место Вирджила Абло на посту креативного директора Louis Vuitton 16:24
Отключить рекламу

CPJ: в тюрьмах по всему миру находится рекордное число журналистов

Денис Ламехов
Сегодня в 21:13

Международная неправительственная организация Комитет по защите журналистов (CPJ) сообщила, что в 2021 году число представителей этой профессии, оказавшихся в тюрьмах по всему миру, стало максимальным за все время таких подсчетов и достигло 293 человек.

По оценке правозащитников, больше всего арестованных журналистов в Китае — 50 человек. На втором месте Мьянма (26), на третьем — Египет (25). Также в пятерке — Вьетнам (23) и Беларусь (19). Для Беларуси это самый высокий показатель с 1992 года, когда организация начала собирать данные по стране.

В первую десятку вошли Турция (18), Эритрея (16), Россия (14), Саудовская Аравия (14) и Иран (11). «Во время проведения переписи ни один журналист не был в тюрьме в Северной Америке. Однако Служба отслеживания свободы прессы США, партнер комитета, зафиксировала 56 арестов и задержаний журналистов в Соединенных Штатах в течение 2021 года», — говорится в материале организации. О случаях преследования репортеров в странах Евросоюза комитет не сообщает.

Также правозащитники указывают на 24 документально подтвержденных убийства журналистов по всему миру. Сообщается, что наибольшее количество убийств — четыре — пришлось на Индию. По данным организации, все они были убиты в качестве мести за свою работу.

Мексику комитет называет наиболее опасной для журналистов страной в Западном полушарии: «Трое были убиты за свои репортажи, шесть убийств все еще расследуются», — говорится в материале.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
рок
Mika Vino
мультфильм
Энканто
Девочка без магических способностей живет в семье волшебников
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мультфильм
Большой красный пес Клиффорд
Гигантская собака становится защитником для робкой девочки

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить