В сети появился трейлер шпионского боевика «Операция „Фортуна“». Его снял Гай Ричи

В сети появился трейлер шпионского боевика «Операция „Фортуна“», снятого Гаем Ричи. Он был опубликован на ютьюб-канале STXfilms. Фильм выйдет в кинотеатрах в 2022 году.
Главную роль в нем сыграл Джейсон Стэтем. Он предстал в образе супершпиона Орсона Форчуна, которому предстоит остановить продажу новой смертоносной технологии — ей владеет миллиардер Грег Симмондс. Роль последнего досталась Хью Гранту.
Чтобы предотвратить непоправимое, Форчуну приходится объединиться с лучшими в мире оперативниками (их сыграли Обри Плаза, Кэри Элвес и рэпер Bugzy Malone), голливудской кинозвездой Дэнни Франческо — его роль получил Джош Хартнетт.
Сценарий картины написали Иван Аткинсон и Марн Дэвис. Оператором стал Алан Стюарт. Все трое работали с Ричи над «Гневом человеческим» и «Джентльменами».
В планах Ричи — снять сериал по мотивам «Джентльменов» совместно со студией Miramax TV, поставить фильм по книге историка Дэмиена Льюиса о Второй мировой войне, а также выпустить боевик «Переводчик» о войне в Афганистане c Джейком Джилленхолом в главной роли.