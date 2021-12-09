В сети появился трейлер шпионского боевика «Операция „Фортуна“». Его снял Гай Ричи

В сети появился трейлер шпионского боевика «Операция „Фортуна“», снятого Гаем Ричи. Он был опубликован на ютьюб-канале STXfilms. Фильм выйдет в кинотеатрах в 2022 году.

Главную роль в нем сыграл Джейсон Стэтем. Он предстал в образе супершпиона Орсона Форчуна, которому предстоит остановить продажу новой смертоносной технологии — ей владеет миллиардер Грег Симмондс. Роль последнего досталась Хью Гранту.

Чтобы предотвратить непоправимое, Форчуну приходится объединиться с лучшими в мире оперативниками (их сыграли Обри Плаза, Кэри Элвес и рэпер Bugzy Malone), голливудской кинозвездой Дэнни Франческо — его роль получил Джош Хартнетт.