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Дизайнер Демна Гвасалия отказался от фамилии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:00

Основатель Vetements и креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия отказался от фамилии. Теперь его зовут просто Демна, передает Hypebae.

О своем решении Демна объявил после показа новой коллекции Pre-Fall 2022. Сделал он это, по его словам, чтобы разграничить личную жизнь и работу.

«С этого момента Демна использует только свое имя, отличая псевдоним художника от имени, данного при рождении, тем самым отделив творчество от личной жизни. Он предпочитает, чтобы во всей прессе его называли просто Демна», — говорится в письме Balenciaga.

В середине октября отказался от фамилии и сменил имя на Йе близкий друг Демны Канье Уэст. В отличие от дизайнера, артист не просто попросил больше не называть его тем именем и фамилией, а поменял имя в паспорте и во всех других документах.

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