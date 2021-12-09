Макрон: Франция станет инициатором реформы Шенгенской зоны

Франция намерена изменить правила Шенгенской зоны, защитить внешние границы ЕС и добиться лучшей координации в вопросах борьбы с нелегальной миграцией во время полугодового председательства в Совете Евросоюза. Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон.

Франция станет председателем Совета ЕС на 6 месяцев, начиная с января 2022 года. Реформа затронет два направления. «Во-первых, это политическое управление Шенгенской зоной, для которого, как в случае с зоной евро, будет создана специальная организация. Кроме того, мы должны усилить контроль на наших внешних границах и обеспечить их защиту. Это одно из ключевых условий для обеспечения свободного передвижения в пределах Евросоюза», — сказал он.

«Во-вторых, это создание механизма срочной поддержки в случае кризиса на границе. Страны, чьи границы находятся на внешнем крае ЕС, должны рассчитывать на полную поддержку пограничного агентства Frontex, <…> а также на подкрепления полицейских и жандармов из других стран содружества», — добавил он.

Затронув тему нелегальной миграции, французский президент заявил, что в период полугодового председательства страны в Совете Евросоюза будет налажен более плотный контакт со странами, откуда прибывают нелегальные мигранты с целью обеспечить их оперативное возвращение на родину в случае отказа в предоставлении убежища на территории ЕС.

Также Макрон убежден, что странам Евросоюза необходимо разработать общую концепцию европейского стратегического суверенитета. «Такая концепция, которая казалась немыслимой четыре года назад, позволит нам подтвердить, что мы, европейцы, вне зависимости от участия или неучастия в НАТО, сталкиваемся с общими угрозами и имеем общие цели», — сказал он.

Французский президент также заявил: «Если резюмировать в одной фразе цель нашего председательства в ЕС, то это сделать Европу более суверенной. Перевести Европу от сотрудничества внутри наших границ к Европе, которая имела бы силу в мире, была бы полностью независимой и самостоятельно распоряжалась своей судьбой».