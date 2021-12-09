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«ВКонтакте» представила технологию улучшения качества видео в режиме реального времени

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:13

Социальная сеть «ВКонтакте» представила технологию NeuroHD, позволяющую автоматически улучшать качество и разрешение видео в режиме реального времени. Об этом компания рассказала на своем сайте.

Технология основана на действии нейросети. Она анализирует просматриваемый контент и повышает разрешение записи в два раза. Также NeuroHD может восстанавливать детали роликов, удалять дефекты и убирать появившиеся после сжатия шумы.

Высокое разрешение получит весь контент библиотеки VK Video, уверяют во «ВКонтакте». На платформе ежегодно появляется более 250 млн роликов, 80% из них загружают пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Мы заметили рост популярности фильтра „Высокое качество“ в поиске видео. Чтобы удовлетворить запрос пользователей VK Video, мы разработали ML-технологию улучшения качества видео NeuroHD», — рассказал СТО «ВКонтакте» Александр Тоболь.

Он подчеркнул, что NeuroHD позволит 40 млн пользователей VK Video смотреть видео в повышенном разрешении. Компания надеется, что технология станет «одним из драйверов вовлеченности зрительской и авторской аудитории».

«Существующие в отрасли решения, не учитывающие непрерывность видеопотока, дают малозаметный эффект: простое увеличение разрешения роликов не приводит к улучшению картинки. Именно поэтому при разработке собственной нейросетевой технологии команда VK Video сделала акцент именно на устранении артефактов сжатия», — добавили во «ВКонтакте».

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