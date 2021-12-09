Ростовские ученые предложили есть медуз, чтобы очистить от них Азовское море

Ученые из филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии предложили использовать медуз в пищу, чтобы сократить популяцию этих животных в Азовском море. Об этом сообщил сайт ВНИРО.

Специалисты в данный момент изучают возможности регулирования численности медуз в Азовском, а также Черном морях. Количество животных растет на фоне осолонения Азовского моря, поэтому ученые думают об организации промысла медуз.

Они отмечают, что в медузах содержится значительное количество ценных для организма человека веществ — в частности, аминокислоты, гликозамингликаны, коллаген, эластин, железо, цинк, марганец, натрий, калий, кальций, магний, селен и другие.

«Нами начаты работы по получению соленых, термически обработанных полуфабрикатов, сушеной, охлажденной и мороженой медузы. Уже разработаны рецептуры пищевой продукции с использованием полуфабрикатов медуз. Это пресервы, первые блюда, салаты, крекеры, мармелад», — сказала кандидат технических наук Светлана Чернявская.

Ученые предлагают готовить из медуз чипсы и конфеты, добавлять их в салат из водорослей вакаме, а также томатный и рыбный супы. Экспериментальные образцы блюд были представлены членам научно-промыслового совета и получили, как отмечают в ВНИРО, высокую оценку.