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Трэвис Скотт попросил суд отклонить поданные против него иски из‑за трагедии на фестивале Astroworld

Денис Ламехов
Сегодня в 18:41

Трэвис Скотт попросил суд отклонить несколько исков, поданных против него семьями жертв давки на фестивале Astroworld. Об этом сообщает Rolling Stone.

Он планирует попросить суд отклонить еще часть претензий. Также музыкант отрицает обвинения по 11 искам. Всего его имя указано в трех сотнях документов, поданных после трагедии на мероприятии. Представитель Скотта сообщил, что рэпер «не несет юридическую ответственность» за случившееся.

Другие организаторы фестиваля, включая Live Nation и ScoreMore, также отрицают обвинения. Однако они не просят суд об отклонении исков.

Инцидент произошел 5 ноября, в первый день фестиваля Astroworld. Масса людей пыталась подойти ближе к сцене, когда на ней появился Трэвис Скотт, из‑за чего некоторые теряли равновесие и падали без сознания. Изначально сообщалось о смерти восьми человек. Позднее в больницах умерли еще два посетителя.

По данным СМИ, Скотт несколько раз прерывал выступление, видя происходящее, и просил охрану помочь пострадавшим. В итоге концерт был прерван, второй день мероприятия — отменен. После случившегося Скотт заявил, что сотрудничает с полицией.

Также музыкант пообещал вернуть деньги всем купившим билеты и компенсировать затраты на похороны погибших. Половина семей жертв трагедии отказалась от компенсации.

Общая сумма претензий к организаторам составляет «миллиарды долларов», писал Rolling Stone. 17 ноября стало известно, что 125 посетителей, а также семьи погибших подали иск на 750 млн долларов из‑за трагедии на мероприятии.

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