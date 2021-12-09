В «Переделкино» пройдет выставка NFT-работ Noize MC

С 12 по 19 декабря в Доме творчества писателей «Переделкино» пройдет выставка, приуроченная к выходу нового альбома Noize MC (Ивана Алексеева). Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

На выставке музыкант презентует более 20 своих творческих проектов, среди которых NFT-работы, видеоклипы с нового альбома и другие арт-объекты.

В эти дни гости смогут не только насладиться работами Noize MC, но и первыми услышать фрагменты новых песен из десятого альбома «Выход в город», релиз которого намечен на 17 декабря. Они также увидят оригинал обложки пластинки — картину под одноименным названием авторства художника Димы Ребуса.

Выставка работает со вторника по воскресенье с 10.00 до 20.00, понедельник — выходной.