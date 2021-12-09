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Казань в мемах: «Стрелка» и журнал «Инде» сделали стикерпак о городах Татарстана

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:54

Интернет-журнал «Инде» и Институт «Стрелка» выпустили стикерпак в телеграме с мемами о Казани и других городах Татарстана. Об этом «Афише Daily» рассказали авторы проекта.

С помощью мемов, местных героев и достопримечательностей «Инде» и «Стрелка» знакомят пользователей с локальной культурой Татарстана.

© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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© Пресс-материалы
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В стикерах можно узнать об архитектуре и городских проблемах, с которыми сталкиваются жители Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Елабуги, Иннополиса, Камского Устья или Азнакаево. Добавить в свою личную коллекцию стикеры можно по этой ссылке.

В сентябре Национальная библиотека Татарстана стала одним из трех победителей премии для молодых архитекторов ArchDaily & Strelka. Такой награды она удостоилась после реконструкции здания.

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