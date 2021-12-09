Казань в мемах: «Стрелка» и журнал «Инде» сделали стикерпак о городах Татарстана

Интернет-журнал «Инде» и Институт «Стрелка» выпустили стикерпак в телеграме с мемами о Казани и других городах Татарстана. Об этом «Афише Daily» рассказали авторы проекта.

С помощью мемов, местных героев и достопримечательностей «Инде» и «Стрелка» знакомят пользователей с локальной культурой Татарстана.