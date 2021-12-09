перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Роботы античипировачники в ролике о «кибербольнице» от студии Birchpunk 15:24
Мосгорсуд отклонил просьбу стендапера Мирзализаде снять запрет на его въезд Россию 15:23
Офисные сотрудники Delivery Club будут регулярно работать курьерами 14:56
Кирилл Серебренников снял музыкальную короткометражку «Out of the Box» 14:48
Pantone
Pantone определил цвет 2022 года. Им стал оттенок синего 14:32
Моргенштерн может вернуться в Москву 9 декабря 14:06
В сеть слили трек Моргенштерна «Домой». В нем рэпер поет о своем отъезде из России 13:34
Новая Зеландия введет закон о запрете продажи сигарет для будущих поколений 13:00
Вышел трейлер второго сезона сериала «Супермен и Лоис» 12:56
torproject.org
«Роскомсвобода»: сеть Tor перестали блокировать в России 12:19
В России выявили 30 209 новых случаев COVID-19 11:54
«За новостями тихо следует старость»: посмотрите новый клип белорусской супергруппы Polyn 11:28
Появился первый кадр со съемок спецэпизода «Гарри Поттера» 11:22
Ресторан «ГЭС-2» откроется 10 декабря 10:34
NeONBRAND/Unsplash
Instagram вернет хронологическую ленту постов 10:30
Ютьюб-блогера Валентина Шлякова обвинили в призывах к экстремизму. Ему грозит до пяти лет 9:56
Сериал «Вторжение» продлили на второй сезон 9:43
Вышло промо второго спецэпизода «Южного парка» 8:47
Netflix выпустил тизер триллера «Женщина в доме напротив девушки в окне» 4:04
ivanengelshoven/Twitter
Власти Нидерландов выкупят картину Рембрандта у семьи Ротшильд за 150 млн евро 3:16
Отключить рекламу

Роботы античипировачники в ролике о «кибербольнице» от студии Birchpunk

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:24

Студия Birchpunk опубликовала ролик про «кибербольницу» — новую сюжетную арку вселенной КиберРоссии.

В нем рассказывается история иностранного делегата Томаса, который приехал в экспериментальную робо-человеческую больницу в городе Астероидске в рамках обмена опытом.

«Очень удобно — приходишь в больницу вместе со своим роботом, и пока лежишь на кварцевании роботу латают визоры. Однако суеверия никуда не делись — среди роботов есть и античипировочники, которые верят, что после чипирования станут людьми. Пугающая перспектива», — отмечают создатели видео.

«Бабуль, а что же вы на чипирование сидите? Вот очередь на вакцинацию, вы же не робот ей‑богу», — обращается врач к пациентке в очереди.

История про «кибербольницу» будет поделена на два эпизода. Первая часть доступна к просмотру уже сейчас, а вторая выйдет 16 декабря.

© Пресс-материалы
1 из 2
© Пресс-материалы
2 из 2

Birchpunk выпустила первый ролик о кибердеревне в ноябре 2020 года. Тогда на него обратил внимание даже глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, назвав видео талантливым и точно передающим русский характер. После этого киберпанк-вселенная пополнилась новогодним сиквелом, сюжетом из русского космопоезда, экскурсией по кибердеревне от фермера Иваныча и историей о робопсе Мухтаре из Старица-сити.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мюзикл
Вестсайдская история
Ремейк легендарного бродвейского мюзикла от Стивена Спилберга
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Роскосмос
Люди
Дмитрий Рогозин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить