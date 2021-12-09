Роботы античипировачники в ролике о «кибербольнице» от студии Birchpunk

Студия Birchpunk опубликовала ролик про «кибербольницу» — новую сюжетную арку вселенной КиберРоссии.

В нем рассказывается история иностранного делегата Томаса, который приехал в экспериментальную робо-человеческую больницу в городе Астероидске в рамках обмена опытом.

«Очень удобно — приходишь в больницу вместе со своим роботом, и пока лежишь на кварцевании роботу латают визоры. Однако суеверия никуда не делись — среди роботов есть и античипировочники, которые верят, что после чипирования станут людьми. Пугающая перспектива», — отмечают создатели видео.

«Бабуль, а что же вы на чипирование сидите? Вот очередь на вакцинацию, вы же не робот ей‑богу», — обращается врач к пациентке в очереди.