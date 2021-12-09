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Кирилл Серебренников снял музыкальную короткометражку «Out of the Box»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:48

На more.tv состоялась премьера короткометражного музыкального фильма Кирилла Серебренникова «Out of the Box».

Короткометражка снята одним кадром и рассказывает о любви, поиске, одиночестве, забвении и возрождении. Сюжет картины развивается в нескольких пространствах, где герои то находят свою любовь, то теряют ее. Каждая сцена плавно сменяется другой, а вместе с ней меняются характеры персонажей и их взаимоотношения.

«Этот мир — как картонные коробки, он есть и его нет. В таком картонном мире и живут наши красавицы. Мы следим за их взаимоотношениями с возлюбленными. В каждой сцене красавицы ищут любовь и находят ее в барочной музыке, которая как нельзя лучше передает кардиограммы их состояний».
Кирилл Серебренников
Режиссер фильма

Главные роли в «Out of the Box» исполнили артисты «Гоголь-центра» Александр Горчилин, Ян Гэ, Рита Крон, Светлана Мамрешева, Мария Селезнева, Никита Еленев, Влад Ценев и Леонид Брайко.

Оператором-постановщиком выступил Роман Васьянов, известный по работе над такими картинами, как «Отряд самоубийц» и «Стиляги», а художником-постановщиком — Влад Огай («Уроки фарси», «Петровы в гриппе»). Саундтреком к фильму стал микс барочной и электронной музыки от композиторов Даниила Орлова, Андрея Полякова и Дмитрия Меженина.

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