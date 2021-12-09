Кирилл Серебренников снял музыкальную короткометражку «Out of the Box»

На more.tv состоялась премьера короткометражного музыкального фильма Кирилла Серебренникова «Out of the Box».
Короткометражка снята одним кадром и рассказывает о любви, поиске, одиночестве, забвении и возрождении. Сюжет картины развивается в нескольких пространствах, где герои то находят свою любовь, то теряют ее. Каждая сцена плавно сменяется другой, а вместе с ней меняются характеры персонажей и их взаимоотношения.
Главные роли в «Out of the Box» исполнили артисты «Гоголь-центра» Александр Горчилин, Ян Гэ, Рита Крон, Светлана Мамрешева, Мария Селезнева, Никита Еленев, Влад Ценев и Леонид Брайко.
Оператором-постановщиком выступил Роман Васьянов, известный по работе над такими картинами, как «Отряд самоубийц» и «Стиляги», а художником-постановщиком — Влад Огай («Уроки фарси», «Петровы в гриппе»). Саундтреком к фильму стал микс барочной и электронной музыки от композиторов Даниила Орлова, Андрея Полякова и Дмитрия Меженина.