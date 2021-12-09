Кирилл Серебренников снял музыкальную короткометражку «Out of the Box»

«Этот мир — как картонные коробки, он есть и его нет. В таком картонном мире и живут наши красавицы. Мы следим за их взаимоотношениями с возлюбленными. В каждой сцене красавицы ищут любовь и находят ее в барочной музыке, которая как нельзя лучше передает кардиограммы их состояний».

Кирилл Серебренников Режиссер фильма