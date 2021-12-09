Twitter подтвердил, что существует список пользователей, которых более активно защищают от буллинга

Часть пользователей Twitter, среди которых политики, журналисты, музыканты, спортсмены и юзеры с большим количеством подписчиков, получают дополнительную защиту от буллинга и оскорблений. Об этом сообщает Bloomberg. Программа по защите таких аккаунтов названа Project Guardian (в переводе с английского «Проект „Защитник“»). Большинство попавших в перечень пользователей не знают, что получают привилегии. Функция нацелена на уменьшение распространения потенциально оскорбительного контента, а также на снижение числа жалоб на него.

Платформа насчитывает 200 млн активных юзеров ежедневно и, по заявлению Bloomberg, получает «слишком много» сообщений о неприемлемых высказываниях. Приоритет рассмотрения жалоб зависит от числа подписчиков у конкретного аккаунта, количества просмотров конкретного твита и того, насколько опасно то или иное высказывание. Участие аккаунта в программе Project Guardian — еще один из критериев для техподдержки. Сообщения от тех, кто включен в него, получают преимущество. Список привилегированных пользователей регулярно меняется, однако есть те, кто «практически никогда» его не покидает. В перечень попадают и обычные юзеры, которые внезапно оказались в центре внимания. Сервис подтвердил существование программы. «Project Guardian — один из многих автоматизированных механизмов для защиты от оскорбительной информации», — сообщила одна из топ-менеджеров Twitter Катрина Лейн. Она добавила: «Его принцип такой же, как и у других, защищающих всех людей на платформе». «Причина для существования такого механизма — наличие феномена, который я называю „человек дня“. <…> Мы хотим сосредоточиться на тех, кто получает исключительное количество внимания в конкретный момент. Функция затрагивает малое количество аккаунтов», — заявил другой менеджер платформы Йоэль Рот. Он добавил, что распространение алгоритма на всех пользователей сведет к нулю его смысл. Издание уточняет, что в программе участвуют «тысячи» человек.

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