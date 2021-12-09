«Роскомсвобода»: сеть Tor перестали блокировать в России

Роскомнадзор перестал блокировать сеть Tor, недоступным остается только сайт проекта. Об этом говорится в телеграм-канале «Роскомсвободы».

Блокировку сняли с IP-адресов известных нод, некоторых мостов и системы Snowflake, которая соединяет трафик пользователей с мостами через временные прокси-сервера. Доступ к сети Tor вновь работает у российских юзеров.

С 1 декабря пользователи из России начали жаловаться на проблемы с доступом к сети Tor. Проект GlobalCheck сообщил о блокировке части узлов, к которым подключаются клиенты сети. Для этого использовались ТСПУ — технические средства противодействия угрозам.

8 декабря Роскомнадзор заблокировал сайт проекта Tor, с которого можно скачать браузер-анонимайзер. Это сделали на основании судебного решения от декабря 2017 года, объяснив блокировку тем, что на сайте есть «информация о средствах доступа к запрещенному контенту».