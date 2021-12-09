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Вышел трейлер второго сезона сериала «Супермен и Лоис»

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:56

В сети появился трейлер второго сезона сериала «Супермен и Лоис». Премьера шоу состоится 11 января 2022 года.

В ролике показали разлад в браке Супермена (Кларка Кента) и Лоис Лейн, который был вызван появлением Наташи Айронс в конце первого сезона. Тогда стало известно, что она была дочерью Лейн в параллельном мире. Ее даже зовут так же, как пара хотела назвать ребенка, пока не случился выкидыш.

Кроме того, в трейлере Супермен пытается взять под контроль свои силы и выступает против лейтенанта Митча Андерсона, говоря, что верен не только Америке, но и всему миру.

Супермена сыграл Тайлер Хехлин, Лоис Лейн — Битси Таллок, Натали Айронс — Тайлер Бак, Джона Генри Айронса (Человека из Стали) — Воле Паркс, Митча Андерсона — Иэн Боэн, Люси Лейн — Дженна Деван-Татум и многие другие актеры из первого сезона. Помимо этого, в сериале появится новая ученица средней школы Смолвиля, которую сыграет Джулиет Амара.

Шоураннером проекта выступил Тодд Хелбинг, сценарист «Флэша» и «Тайн Смолвиля».

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