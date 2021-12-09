Вышел трейлер второго сезона сериала «Супермен и Лоис»

В сети появился трейлер второго сезона сериала «Супермен и Лоис». Премьера шоу состоится 11 января 2022 года.

В ролике показали разлад в браке Супермена (Кларка Кента) и Лоис Лейн, который был вызван появлением Наташи Айронс в конце первого сезона. Тогда стало известно, что она была дочерью Лейн в параллельном мире. Ее даже зовут так же, как пара хотела назвать ребенка, пока не случился выкидыш.

Кроме того, в трейлере Супермен пытается взять под контроль свои силы и выступает против лейтенанта Митча Андерсона, говоря, что верен не только Америке, но и всему миру.