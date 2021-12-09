В России выявили 30 209 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 30 209 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 543 меньше, чем вчера, заболеваемость снижается шестой день подряд.

Суточный прирост в Москве снизился с 3004 до 2948. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Красноярский и Пермский края, Воронежская область и Краснодарский край.