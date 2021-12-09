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В России выявили 30 209 новых случаев COVID-19

Семён Гудошников
Сегодня в 11:54

В России за последние сутки выявили 30 209 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 543 меньше, чем вчера, заболеваемость снижается шестой день подряд.

Суточный прирост в Москве снизился с 3004 до 2948. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Красноярский и Пермский края, Воронежская область и Краснодарский край.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 9 925 806. За сутки умер 1181 человек, за все время — 286 004. Выздоровели 35 794 человека, за весь период — 8 637 861.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 266,5 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (48,9 млн), на втором — Индия (34,6 млн), на третьем — Бразилия (22,1 млн), на четвертом — Великобритания (10,5 млн).

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