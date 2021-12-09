Ресторан «ГЭС-2» откроется 10 декабря

10 декабря в Доме культуры «ГЭС-2» откроется главный ресторан комплекса. Об этом рассказал ресторатор Александр Сысоев у себя в телеграме.

Ресторан «ГЭС-2» разместится в левом крыле здания — на нескольких этажах и верандах. Окна заведения выходят на Площадь — место сбора посетителей у главного входа.

Всем общепитом в «ГЭС-2» занимается гастрокоманда The Stolen Artichocke, открывшая «Вадваре» в Хамовниках. На ее сайте посетителям нового места обещают уникальный гастрономический опыт и полностью оснащенный бар.

Кроме основного ресторана, на «ГЭС-2» расположилось кафе «Остановка», столовая и пекарня «Хлеб-2».

Новое культурное пространство «ГЭС-2» открылось в столице 4 декабря — в отреставрированном здании электростанции. «Афиша Daily» разговаривала с его программным директором Катериной Чучалиной о том, что будет происходить в Доме культуры в ближайшие три года.