Сериал «Вторжение» продлили на второй сезон

Apple TV+ продлил научно-фантастический сериал «Вторжение» на второй сезон. Об этом сообщает Collider.

Актерский состав, дата выхода и подробности сюжета продолжения шоу пока не раскрываются.

«Я глубоко благодарен компании Apple за то, что она поддерживала нас на каждом шагу и доверила нам снять глубоко человечную и эмоциональную историю об инопланетном вторжении. А больше всего я благодарен нашим замечательным фанатам, без которых у нас не было бы этой возможности продолжить „Вторжение“. Я в восторге от того, что мы планируем во втором сезоне, расширяя нашу вселенную самыми разными способами», — заявил шоураннер Саймон Кинберг («Логан», «Марсианин»).

В первом сезоне сериала рассказывается о пяти обычных людях из разных уголков планеты, которые пытаются разобраться с происходящим во время инопланетного вторжения.

Так, например, Сэм Нилл («Парк Юрского периода») сыграл шерифа с большим стажем, готовящегося выйти на пенсию, Голшифте Фарахани («Совокупность лжи») — сирийскую женщину, которая пытается начать новую жизнь со своей семьей на Лонг-Айленде, а Шамир Андерсон («Зов крови») — солдата воюющего в Афганистане. В шоу также снялись Фирас Нассар («Между») и Сиоли Куцуна («Дэдпул-2»).