перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Вышло промо второго спецэпизода «Южного парка» 8:47
Netflix выпустил тизер триллера «Женщина в доме напротив девушки в окне» 4:04
ivanengelshoven/Twitter
Власти Нидерландов выкупят картину Рембрандта у семьи Ротшильдов за 150 млн евро 3:16
Amazon Prime Video показал новый трейлер мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформания» 2:27
Основательница Wildberries стала мировым лидером по росту состояния. Оно увеличилось за год на 1000% 1:44
В сети появился трейлер фильма «Дочь короля» с Пирсом Броснаном и Каей Скоделарио 0:43
Анна Кикина станет первым российским космонавтом, который отправится на МКС на корабле Crew Dragon Вчера в 23:39
Alfons Morales/Unsplash
Писатель нашел свои книги на Amazon с завышенным в 144 раза ценником. И датированные XVII веком! Вчера в 22:55
В Москве вручили премии «Знание» за вклад в просвещение. Две из них получил врач Лео Бокерия Вчера в 22:45
ВОЗ: существующие вакцины эффективны против «Омикрон»-варианта Вчера в 21:40
«Открытые студии» «Винзавода» запускают новый сезон. В нем поучаствуют десять молодых художников Вчера в 21:24
Британия вслед за США и Австралией присоединится к бойкоту Игр в Пекине Вчера в 21:07
Триумф петербургского El copitas, сериал о гей-активистах в СССР и другие новости дня
Вчера в 20:32 дайджест
Хочет ли Chanel в метавселенную? Самое интересное из интервью генерального директора Бруно Павловски Вчера в 20:25
«Я в эти санитарные правила не верю»: устроивший стрельбу в МФЦ мужчина признал вину Вчера в 19:54
В США опубликуют феминистскую версию антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» Вчера в 19:08
Мерч благотворительных НКО как основа стильного образа: фонд «Нужна помощь» провел фешен-съемку Вчера в 18:45
В Госдуму передали почти 260 тыс. подписей за отмену закона об иностранных агентах Вчера в 18:03
Google подал в суд на двоих россиян. Их подозревают в управлении ботнетом, атаковавшим «Яндекс» Вчера в 18:03
«В гостях у Гордона»/YouTube
«Воспринимаю это как полный ******»: Иван Дорн — о конфликте между Россией и Украиной Вчера в 18:03
Отключить рекламу

Вышло промо второго спецэпизода «Южного парка»

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:47

В сети появилось промо второго спецэпизода «Южного парка» под названием «Возвращение ковида». Премьера состоится 16 декабря на стрим-сервисе Paramount+.

В ролике повзрослевшие Стэн Марш, Кайл Брофловски и Эрик Картман возвращаются в прошлое, чтобы предотвратить смерть Кенни. «Путешествие в прошлое кажется простым решением, пока они не встречают Виктора Хаоса», — сказано в описании.

«Возвращение ковида» начнется с того момента, на котором закончился предыдущий эпизод «Постковид», вышедший 25 ноября.

Всего выйдет 14 специальных эпизодов «Южного Парка», созданных авторами мультсериала Треем Паркером и Мэттом Стоуном по заказу Paramount+.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Охотники за привидениями: Наследники
Легитимное продолжение легендарной франшизы — теперь не с женщинами, а с детьми
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мультфильм
Большой красный пес Клиффорд
Гигантская собака становится защитником для робкой девочки
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Люди
Мэтт Стоун
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить