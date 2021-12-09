Вышло промо второго спецэпизода «Южного парка»

В сети появилось промо второго спецэпизода «Южного парка» под названием «Возвращение ковида». Премьера состоится 16 декабря на стрим-сервисе Paramount+.

В ролике повзрослевшие Стэн Марш, Кайл Брофловски и Эрик Картман возвращаются в прошлое, чтобы предотвратить смерть Кенни. «Путешествие в прошлое кажется простым решением, пока они не встречают Виктора Хаоса», — сказано в описании.