Amazon Prime Video показал новый трейлер мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформания»

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил новый трейлер мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформания» — четвертой части популярной анимационной франшизы. Премьера картины состоится на платформе 14 января 2022 года.

Ролик рассказывает о том, что на протяжении веков ни одному человеку не удалось превратиться в монстра. Однако все меняется, когда Ван Хельсинг трансформирует зятя Дракулы Джонни в драконообразное чудовище.

Следом за этим облик меняют и другие герои фильма, правда им предстоит обратное перевоплощение: Дракула, Блобби, Франкенштейн, Человек-невидимка и другие персонажи становятся людьми.

Судя по трейлеру, новые сущности пугают героев, в особенности самого Дракулу. Чтобы повернуть трансформацию вспять, он решает найти секретный кристалл. Помочь в поисках берется неудачливый родственник — Джонни.