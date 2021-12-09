Amazon Prime Video показал новый трейлер мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформания»

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил новый трейлер мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформания» — четвертой части популярной анимационной франшизы. Премьера картины состоится на платформе 14 января 2022 года.
Ролик рассказывает о том, что на протяжении веков ни одному человеку не удалось превратиться в монстра. Однако все меняется, когда Ван Хельсинг трансформирует зятя Дракулы Джонни в драконообразное чудовище.
Следом за этим облик меняют и другие герои фильма, правда им предстоит обратное перевоплощение: Дракула, Блобби, Франкенштейн, Человек-невидимка и другие персонажи становятся людьми.
Судя по трейлеру, новые сущности пугают героев, в особенности самого Дракулу. Чтобы повернуть трансформацию вспять, он решает найти секретный кристалл. Помочь в поисках берется неудачливый родственник — Джонни.
Сценаристом новой картины выступил Дженнди Тартаковски, поставивший предыдущие части франшизы. Его соавторами стали Амос Вернон и Нунцио Рандаззо. Режиссурой «Монстров на каникулах: Трансформании» занялись Дерек Драймон и Дженнифер Клуска.
Релиз мультфильма состоится сразу на стриминговой платформе. От кинотеатрального проката Sony Pictures Animation решила отказаться из‑за продолжающейся пандемии коронавируса и отсутствия вакцин для детской аудитории.