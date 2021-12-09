В сети появился трейлер фильма «Дочь короля» с Пирсом Броснаном и Каей Скоделарио

В сети появился трейлер фильма «Дочь короля», в котором сыграли актеры Пирс Броснан («Завтра не умрет никогда», «Пик Данте», «Афера Томаса Крауна») и Кая Скоделарио («Цепляясь за лед», «Бегущий в лабиринте», «Красивый, плохой, злой»).
Картина выйдет на экраны 21 января и будет основана на романе Вонды Макинтайр «Луна и солнце». Она расскажет о незаконнорожденной дочери французского короля Людовика XIV, которая обнаруживает плененную монархом русалку.
Людовик XIV держит фантастическое существо в заточении, надеясь использовать ее жизненную силу, чтобы достичь бессмертия. Дочь короля же попытается освободить русалку. Роль монарха в фильме исполняет Броснан, а его дочери — Скоделарио.
В ленте также приняли участие Бенджамин Уокер («Джессика Джон», «Ледяной драйв»), Рэйчел Гриффитс («Свадьба Мюриэл», «Клиент всегда мертв») и Фань Бинбин («Мой путь», «Отпетые напарники»).
«Дочь короля» снял Шон МакНамара («Серфер души») по сценарию Барри Бермана и Джеймса Шамуса. Съемки фильма прошли еще в 2014 году. Его выход задержался из‑за проблем с визуальными эффектами. Изначально Paramount планировала выпустить картину в 2015 году.