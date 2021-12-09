В сети появился трейлер фильма «Дочь короля» с Пирсом Броснаном и Каей Скоделарио

В сети появился трейлер фильма «Дочь короля», в котором сыграли актеры Пирс Броснан («Завтра не умрет никогда», «Пик Данте», «Афера Томаса Крауна») и Кая Скоделарио («Цепляясь за лед», «Бегущий в лабиринте», «Красивый, плохой, злой»).

Картина выйдет на экраны 21 января и будет основана на романе Вонды Макинтайр «Луна и солнце». Она расскажет о незаконнорожденной дочери французского короля Людовика XIV, которая обнаруживает плененную монархом русалку.