Писатель нашел свои книги на Amazon с завышенным в 144 раза ценником и датированные XVII веком

Автор научного триллера «Гоминид» Джон С. Боланд нашел в онлайн-магазине Amazon свои книги, которые продавались за невероятные деньги и под видом древних. Об этом пишет The New York Times.

Поставщики Sandy Dunes и Rocky Mountain Books рекламировали книги Боланда на платформе, как опубликованные в XIX, XVIII и даже XVII веке — за 400 лет до их фактического издания. А цена таких «реликвий» доходила до 1000 долларов, что в 144 раза превышает их настоящий ценник.

Боланд подал в суд на Amazon (в иске он отметил, что именно ложная датировка книг раздражала его больше всего). Причем сделал он это в августе, через три месяца после того, как рассказал онлайн-ретейлеру о «мошеннической схеме». С тех пор компания так и не удалила его книги с завышенными ценами.

Боланд обвиняет Amazon в нарушении соглашения об издательских услугах. По его мнению, онлайн-ретейлер позволил оклеветать его имя, допустив мошеннические издания на платформе. Писатель просит суд заставить Amazon заблокировать сторонних продавцов с поддельными книгами и выплатить ему «соответствующую денежную компенсацию». Какую именно, правда, не уточняется.

Amazon отвергает все обвинения. В компании подтвердили, что издания с ложным описанием действительно продавались на платформе, но заявили, что работают над их устранением. Там отметили, что лишь небольшое количество книг в онлайн-магазине было продано сторонними продавцами. По информации NYT, однако, больше половины книг на Amazon реализуются через третьих лиц.

В начале 2021 года читатели подали в суд на Amazon, обвинив его в искусственном завышении цен. В иске утверждалось, что онлайн-ретейлер вступил для этого в сговор с крупнейшими американскими издательствами.