Британия вслед за США и Австралией присоединится к бойкоту Игр в Пекине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, пишет Reuters. Ни британские министры, ни официальные лица не будут присутствовать на соревнованиях, заявил Джонсон.

Он отметил, что бойкот Олимпиады со стороны спортсменов он не считает разумным. «Это остается политикой правительства», — добавил премьер.

Великобритания стала третьей страной, объявившей дипломатический бойкот Игр. Первыми это сделали США, объяснив решение «проводимым КНР геноцидом» уйгуров и другими нарушениями прав человека. В ответ китайские дипломаты заявили, что и не звали американских политиков.

Затем к бойкоту присоединилась Австралия. Премьер-министр страны объяснил это теми же нарушениями прав человека и ухудшением отношений между двумя странами.