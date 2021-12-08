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Триумф петербургского El copitas, сериал о гей-активистах в СССР и другие новости дня
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Триумф петербургского El copitas, сериал о гей-активистах в СССР и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:32

Сразу два российских заведения попали в список The World’s 50 Best Bars. Петербургский El copitas на 8-м месте, московский Insider Bar (впервые в рейтинге) — 13-й.

Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции. Правоохранители смогут вскрывать автомобили, оцеплять строения и проникать в квартиры.

Бастрыкин раскритиковал региональные управления СК из‑за роста числа оправдательных приговоров. За год российские суды оправдали менее 1% обвиняемых.

В Петербурге задержан совладелец «Рив Гош» и «Юлмарта» Август Мейер с женой и деловым партнером Инной Мейер. Их подозревают в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей.

Новым канцлером Германии стал Олаф Шольц, занимавший пост вице-канцлера и министра финансов в правительстве Меркель. За его кандидатуру проголосовали 395 депутатов бундестага из 736.

В Госдуму передали петицию об отмене законов об иностранных агентах. Под ней более 250 тыс. подписей, в том числе от фондов «Подари жизнь» и «Антон тут рядом», изданий «Бумага», The Village и «Холод».

Роскомнадзор заблокировал сайт проекта Tor, где можно скачать браузер-анонимайзер. Объяснили это тем, что на сайте есть «информация о средствах доступа к запрещенному контенту».

Роскосмос впервые за 12 лет отправил на МКС космических туристов. На борту корабля «Союз» — японский бизнесмен Юсаку Маэдзава и его помощник.

Иван Дорн обсудил с Дмитрием Гордоном отношения между Россией и Украиной. Он заявил, что воспринимает конфликт между странами как полный ****** [шок] и считает свои российские концерты прививкой от агрессии.

К новостям кино! Режиссер «Хранителей» снимет сериал продюсера Александра Роднянского о немецких гей-активистах в СССР, Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме «Плохая кровь», а Ник Офферман — в шоу по The Last of Us.

А вот и пара свежих трейлеров: черно-белой драмы Кеннета Браны «Белфаст» и фильма «Золото» с Заком Эфроном в главной роли.

RSAC выпустили клип на песню «Я делаю деньги». В немного безумном, но очень драйвовом ролике — отсылки к поп-культуре 80-х и легкий летний вайб.

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