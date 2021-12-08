«Я в эти санитарные правила не верю»: устроивший стрельбу в МФЦ мужчина признал вину

Москвич Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанский», признал свою вину в разговоре с Общественной наблюдательной комиссией столицы. Об этом сообщил «Интерфакс».

Мужчина подтвердил, что не имел разрешения на оружие, и рассказал, что в прошлом служил во внешней разведке. В 2009 году он был уволен со службы в звании подполковника.

Свое нападение на посетителей и сотрудников МФЦ он объяснил конфликтом. «Я пришел получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел ее надевать, я в эти санитарные правила не верю», — пояснил Глазов.

Стрелок отметил, что при задержании ему нанесли травмы. «У него синяки на голове, с его слов, полученные при задержании. Также он заявил, что во время конвоирования в СК сопровождавшие применили к нему электрошокер», — рассказали в ОНК.

При этом Глазов добавил, что ему не требуется врач. По его словам, у него ничего не болит и нет хронических заболеваний. Также мужчина отказался от помощи психолога и заявил, что ему не нужны услуги назначенного адвоката.

В данный момент Глазов находится в изоляторе временного содержания, в одной с ним камере пребывают еще два человека. Задержанный ожидает психолого-психиатрической экспертизы. Ранее он не стоял на учете у психиатров или наркологов, а также не был судим.

Глазов открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» накануне, 7 декабря. В ходе нее погибли два человека, также пострадали еще четверо. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц» и статье 222 о незаконном обороте оружия.